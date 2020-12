Ariel Mamede renova com o Boa Esporte e fica na equipe para a temporada 2021

Clube definiu, nesta terça-feira (29), comissão técnica para o próximo ano. Além de Mamede, permanecem no clube outros nomes já conhecidos, tais como, o auxiliar técnico Cesinha.

Tentando esquecer a temporada 2020 onde foi rebaixado para a Série D, o Boa Esporte começa a planejar seu futuro em 2021. O clube acertou, nesta terça-feira (29), sua comissão técnica para o próximo ano. De acordo com o time de Varginha, o treinador Ariel Mamede permanece no comando da equipe tricolor. Mamede chegou ao clube na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e, apesar do rebaixamento, foi o treinador – entre os três que dirigiram o clube nesta temporada (Nedo Xavier e Sidney Moraes) o de melhor aproveitamento.

Com Ariel no comando boveta foram duas vitórias (as únicas do time na Série C); três empates e três derrotas, conseguindo assim, nove dos 15 pontos somados pela equipe varginhense.

Além do treinador, ficam na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retorna ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

O Boa Esporte começa a pré-temporada no dia 11 de janeiro. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência. Vale ressaltar que, além do Campeonato Mineiro, o Boa poderá ter até três competições no próximo ano. Caso termine a primeira fase do estadual entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil. No entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.