“Arena do Rei” deve homenagear Pelé em Três Corações

Pelé deve ser homenageado no novo estádio que está sendo construído em Três Corações, sua cidade natal. Chamada de “Arena do Rei”, ou “Arena Real”, a obra é orçada pela Prefeitura Municipal em R$ 6 milhões e tem previsão de conclusão em janeiro de 2018, caso seja concluída a venda do Estádio Elias Arbex.

O estádio deve ser o segundo a homenagear o jogador, que já tem o Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), batizado em seu nome. Com capacidade para receber até 12,5 mil pessoas, o local seria a nova casa do Tricordiano, time local que atualmente tem Edinho como técnico e Pelé como presidente de honra.

O projeto foi inspirado em um similar realizado em Patos de Minas, onde o Estádio Waldomiro Pereira foi vendido em 2005 para a construção do Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, inaugurado em 2009. A estrutura para a torcida deve ter forma de “ferradura”, com 12,5 mil lugares e parte da arquibancada coberta.

Segundo a prefeitura, o terreno em que a obra está sendo realizada foi doado pelo Governo do Estado de Minas Gerais há cerca de dois anos e tem uma área total de 2 milhões de metros quadrados, sendo que 60 mil estão sendo destinados à Arena do Rei.

Na área coberta, ficariam também as cabines de rádio e TV, além de demais salas de imprensa e camarotes do clube. Os vestiários seriam separados e o árbitro teria acesso ao campo por outra entrada (diferentemente do Elias Arbex).

Um laudo emitido pela Polícia Militar em janeiro de 2016 indicou capacidade de 3.951 pessoas no estádio. Desde então, o local já passou por algumas obras e adequações, mas a capacidade de público estimada não passa de 5 mil torcedores. O estádio tem duas arquibancadas laterais, sendo uma coberta e uma descoberta. Recentemente, um temporal deixou os vestiários e o gramado alagados.

Segundo a prefeitura, o objetivo é arrecadar aproximadamente R$ 10 milhões com a venda. Deste valor, 60% seria destinado à construção da Arena do Rei; 15% à compra de um prédio que seria destinado à escola técnica do Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas); e os outros 25% a projetos de revitalização na cidade.

A venda incluiria também a obrigação da construção de um memorial de até 100m² sobre o Estádio Elias Arbex, que foi inaugurado em 1969 e tem sua história ligada também ao antigo Atlético Clube de Três Corações, que foi fundado em 1913 e fechado em 2007. O time também é uma das origens do Tricordiano.

