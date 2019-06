Árbitro argentino apitará Brasil x Bolívia, jogo de abertura da Copa América

O árbitro argentino Néstor Pitana será o juiz da partida de abertura da Copa América 2019, entre Brasil e Bolívia, na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. Pitana foi quem apitou a final da Copa do Mundo do ano passado, na Rússia, quando a França bateu a Croácia. Ele já tinha comandado o primeiro jogo daquele torneio, em que os anfitriões venceram a Arábia Saudita.

Ele será auxiliado dentro de campo por outros dois compatriotas: Hernán Maidana e Juan P. Belatti. O VAR, árbitro-assistente de vídeo, também será um argentino, Patricio Loustau.

A Conmebol também divulgou nesta terça-feira os árbitros de Venezuela x Peru, marcado para sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h, e de Argentina x Colômbia, no mesmo dia, mas às 19h, na Fonte Nova, em Salvador.

Fonte: Globo Esporte