Árbitras brasileiras foram destaque na semi da Copa Feminina

O jogo entre EUA x Inglaterra, na tarde de terça-feira, teve uma surpresa: três árbitras brasileiras. Edina Alves, Neuza Back e Tatiane Camargo, apitaram a semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na França. Entretanto, foi à quarta partida do trio na competição. Antes da semi as árbitras apitaram Holanda 1 x 0 Nova Zelândia, pela primeira rodada do Grupo E, Espanha 0 x 0 China, terceira rodada do Grupo B e Itália 2 x 0 China, jogo pelas quartas de final.

Árbitras brasileiras

No jogo as árbitras tiveram um bom desempenho, controlando bem a partida. No primeiro tempo Edina deu apenas um cartão amarelo para Bright, jogadora da Inglaterra. Por terem poucas faltas, ela deu apenas um minuto de acréscimo. Apesar disso, o segundo tempo foi mais agitado, com dois cartões para os EUA e um vermelho para a Inglaterra. Além do uso do VAR, para anular um gol da Inglaterra e também para um pênalti a favor. E por conta disso, Edina deu sete minutos de acréscimo.

A reação da CBF

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, comemorou o fato das três árbitras estarem sendo tão requisitadas. Afinal, as três pertencem ao quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Segundo Leonardo, elas estão no melhor momento de suas carreiras e são bem preparadas.

Retrospecto da árbitra

Ainda mais, Edina, de 39 anos, é paraense e foi à primeira árbitra na Série A, atuando por mais de uma década. Foi responsável por apitar o jogo entre CSA x Goiás. A partida aconteceu este ano pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Edina foi auxiliada pela própria bandeirinha Neuza Back, de 34 anos. Por outro lado, ambas passaram a integrar o quadro da FPF no começo desse ano. Assim juntando-se a Tatiana Sacilotti, 33 anos, que já atuava em campeonatos organizados pela entidade. Apesar disso, posteriormente outra árbitra havia apitado uma partida principal.

Fonte: Futebol na Veia / Foto: Reprodução