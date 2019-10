Arbitral define Campeonato Mineiro 2020 sem quartas de final e cria a Recopa

A nova fórmula é, na verdade, bem conhecida. Ela imperou no Estadual de Minas Gerais neste milênio, até 2017, quando as quartas de final em jogo único foi implementada. Este confronto adicional, que possibilitava oito dos 12 clubes participantes de sobreviverem, já havia sido colocado em prática em 2009 e 2010.

As decisões do arbitral partem dos participantes do Mineiro, com cada clube tendo peso diferente de voto. O Cruzeiro, campeão em 2019, tinha peso 12, e o Uberlândia, vice do Módulo II, tinha peso 1. Assim, juntos, Raposa, Galo e Coelho não poderiam somente eles darem as cartas nas negociações. Era preciso que um time do interior com peso de pelo menos seis votassem a favor. O Villa Nova, por meio de seu presidente Márcio Botelho, questionou a validade jurídica deste critério de votação e quer removê-lo em 2021.

Os participantes do Módulo I 2020 são: América-MG, Atletico-MG, Cruzeiro, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Patrocinense, Tombense, Tupynambás, Uberlândia, URT e Villa Nova. O Coimbra, campeão do Módulo II, e o Uberlândia, vice, são os novatos da próxima edição do campeonato.

Vai ter VAR

Adotado no campeonato de 2019, o VAR (árbitro de vídeo) será mantido na edição de 2020. Mais uma vez, ele será utilizado a partir das semifinais. A FMF voltará a custear o sistema de checagem das decisões do campo, com cada partida tendo preço de R$ 40 mil para a Federação.

Troféu Inconfidência e Recopa

Uma das novidades em 2020 será a Recopa, que acontecerá após o Campeonato Mineiro. Ela será disputada pelo melhor classificado geral do interior contra o vencedor de um novo torneio: o Troféu Inconfidência, que terá participação do quinto ao oitavo colocado da primeira fase do Estadual.

O Troféu Inconfidência terá semifinal e final, com jogos de ida e volta, e será disputado no mesmo período das fases finais do Mineiro. A Recopa também terá partidas de ida e volta, sendo disputada logo após o Estadual. Caso os considerados “times grandes”, da capital, fiquem na parte intermediária da tabela, serão obrigados a disputar o novo troféu criado.

O vencedor do Troféu Inconfidência poderá ganhar uma vaga na Copa do Brasil 2020, caso Minas Gerais herde uma quinta vaga da CBF.

Novato no Horto