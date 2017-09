Após semana de preparação, Boa Esporte projeta retomada na Série B

Voltar a vencer para subir na tabela e se reaproximar do G-4. A missão do Boa Esporte contra o Juventude é clara nesta sexta-feira. O time soma dois empates e uma derrota nas últimas rodadas e agora busca uma retomada na competição.

– Empatamos dois jogos em casa e isso não era o que esperávamos. Mas estamos conversando para continuar evoluindo para buscarmos pontos contra o Juventude fora de casa. Sabemos das dificuldades que será o confronto, mas temos que fazer uma partida de muita intensidade para sair de lá com um resultado positivo – afirmou o volante Diones.

Para isso, a equipe conta com dois reforços que chegaram nos últimos dias: o volante Igor Silva, de 22 anos, e o atacante Gil, de 26. Com isso, o grupo espera ter mais força na reta fina da competição.

– Estamos a sete pontos do G4 e vamos lutar para encostar novamente no grupo de classificação para a Série A. Essa briga está muito forte e quem tiver mais regularidade chegará ao objetivo. Temos que acreditar até o fim nisso – conclui Diones.

Boa Esporte e Juventude se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 19h15, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O GloboEsporte.com acompanha a partida em Tempo Real, com vídeos exclusivos.