Após saída de Alyson, Caldense anuncia goleiro Charles

O goleiro Alyson, que vinha sendo suplente de João Paulo, junto a Fernando Nunes, na campanha da Série D 2019 pela Caldense, retornou ao Grêmio Osasco para se preparar para a disputa da Copa Paulista. Em seu lugar, a Veterana trouxe o arqueiro Charles, também da equipe paulista.

Charles Dikens Leite de Albuquerque está com 26 anos e tem 1,85 metros. Iniciou a carreira no SEV Hortolândia, depois passou pelo Paulínia FC e na temporada 2019 foi titular do Grêmio Osasco na Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador já teve o nome publicado no BID, o boletim informativo diário da CBF e está apto a atuar pela Veterana.

O lateral-esquerdo Rafael Verrone também rescindiu com a Veterana e retornou ao Grêmio Osasco para integrar o elenco que irá disputar a Copa Paulista. O atacante Guilherme Henrique renovou com o Verdão até o dia 31 de dezembro de 2019.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense