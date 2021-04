Após rebaixamento, Boa Esporte inicia mudanças no elenco visando a disputa da Série D

Em conversa exclusiva com o Correio do Sul, o diretor de futebol do clube, Rildo Moraes, detalhou como está sendo feito o planejamento para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que terá seu início em junho.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Após terminar na 11ª colocação do Campeonato Mineiro e, consequentemente, ser rebaixado ao Módulo II do estadual, o Boa Esporte parece ter virado a página. Em conversa exclusiva com o Correio do Sul, o diretor de futebol do clube, Rildo Moraes, detalhou como está sendo feito o planejamento visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que terá seu início em junho.

Conforme o diretor, todos os jogadores foram liberados das atividades até a próxima semana. Todavia, Rildo detalhou que a maioria não se reapresentará ao clube. Vários atletas, que integraram a equipe no estadual, tiveram seus contratos encerrados.

O diretor adiantou, ainda, que apenas oito, no máximo dez, jogadores que iniciaram a temporada continuaram na Coruja. Dentre eles estão: os zagueiros André Penalva; Márcio e Gabriel; o lateral Yuri Ferraz; o volante Romeu e o atacante Igor Eto’o.

Vale ressaltar que, o Boa já passa por reformulação em seu elenco. Até a partida do último domingo (25), contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro, seis jogadores já haviam deixado o clube: Alex Alves; Carlos César; Mateus Muller; Guilherme Escuro; Léo Coca e Fabinho. Já na manhã da segunda-feira (26), a equipe de Varginha confirmou a saída do goleiro Halls.

A assessoria do Boa Esporte já havia confirmado, também, as saídas de dois destaques da equipe no estadual; o goleiro Carlos Miguel, que retornou ao Internacional e o atacante Jefferson, artilheiro do time no Mineiro. O volante Ancheta é outro que deixou a Coruja. Para o CSul, Rildo detalhou que o meia Dieguinho e o goleiro Lucas Maticolli também não fazem mais parte do elenco.

Questionado sobre novos reforços, o diretor comentou que dois goleiros já estão apalavrados com a equipe, um lateral, um meia e um atacante. Contudo, nenhum dos nomes foram revelados.