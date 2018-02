Após polêmica e péssimos resultados, Oswaldo de Oliveira é demitido pelo Atlético Mineiro

Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Atlético. O treinador comunicou da sua decisão na madrugada desta sexta-feira (9). O desgaste após o desentendimento com o jornalista Leo Gomide, após o jogo de quarta-feira (7) pesou na sua decisão.

O treinador teve uma reunião com a direção atleticana durante a madrugada e decidiu pelo desligamento do clube. O Atlético confirmou a saída do comandante.

A imagem do treinador atleticano ficou arranhada após o desentendimento com Leo Gomide após o jogo contra o Atlético- AC, quando a equipe alvinegra se classificou com um empate. A repercussão negativa foi grande e deixou o comandante pressionado.

Oswaldo, segundo Galo Digital, comandou o Atlético em 20 jogos, com 8 vitórias, 9 empates e 3 derrotas.

O elenco atleticano se reapresenta na Cidade do Galo na manhã desta sexta-feira. A direção atleticana deverá fazer um pronunciamento sobre a saída do treinador.

Oswaldo de Oliveira chegou ao Atlético na reta final da temporada passada, com a missão de melhorar o rendimento do time mineiro no Campeonato Brasileiro. Com o treinador, o Galo até conseguiu resultados positivos, mas terminou a competição sem a esperada vaga na Libertadores.

Fonte: O Tempo / Foto: Bruno Cantini