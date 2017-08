Após garantir vitória do Atlético, Otero ganha elogios de Luan e atribui gol a treinamento

A vida do Atlético diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, na tarde deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi fácil. A vitória do Galo, por 2 a 1, só veio aos 43 minutos do segundo tempo, dos pés do meia Rómulo Otero, em um golaço de falta cobrada na intermediária.

Otero, que não entrou em campo na derrota para o Fluminense, na última segunda-feira, por 2 a 1, no Maracanã, pela rodada anterior do Brasileirão, foi acionado por Diogo Giacomini, que substituiu Rogério Micale, suspenso, aos 34 minutos da etapa complementar, no lugar de Valdívia. Oito minutos depois, Elias sofreu falta e o venezuelano não quis saber de vantagem e pegou a falta para cobrar a falta com um efeito impressionante e colocar no canto esquerdo do goleiro Aranha.

A confiança de Otero na bola parada tinha um motivo: treinamento. O venezuelano passou os últimos dias aprimorando jogadas de bola parada na Cidade do Galo. “É treino. Graças a Deus hoje tive a oportunidade de jogar e consegui ajudar o time nesse jogo muito difícil. Agradeço a todos pelo apoio, estava há um tempo sem jogar e fazer gols”, declarou o camisa 11 do alvinegro.

O gol marcado de Otero rendeu elogios de Luan. Após a partida, o atacante do Galo deixou sua opinião sobre o venezuelano: “Caraca, ele bate muito”, afirmou.

Com o golaço marcado no Moisés Lucarelli, Otero completa o terceiro tento de falta no ano. O primeiro foi marcado na vitória do Atlético, contra o Joinville, por 2 a 0, pela 2ª rodada da Primeira Liga. O venezuelano também deixou a marca dele na modalidade contra o Sport Boys-BOL, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, fora de casa. Na ocasião, o Galo goleou os bolivianos por 5 a 1.

A vitória em Campinas deixou o Atlético mais distante da temida zona de rebaixamento. Agora, o Galo ocupa a 11ª posição, com 29 pontos, e volta a pensar em G6. “Se perdessemos hoje, estariamos mais próximos do Z4. É muito importante essa vitória”, concluiu Otero.

Na última sexta-feira, Otero foi convocado pelo técnico Rafael Dudamel para defender a Seleção Venezuelana nos jogos contra a Colômbia, dia 31 de agosto, em San Cristóbal, e a Argentina, dia 5 de setembro, em Buenos Aires. Com isso, o jogador desfalcará o Atlético no dia 30 de agosto, contra o Internacional, pelas quartas de final da Primeira Liga.

Fonte: Super Esportes