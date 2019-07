Após Caminhada que reuniu 200 pessoas, algumas atividades da SEMEL entraram em recesso

A Caminhada Marina e Náutica que saiu do Parque Novo Horizonte rumo às margens da Represa de Furnas reuniu cerca de 200 pessoas, no sábado, 13. Como todos os demais trajetos, esse roteiro de 20km ofereceu aos participantes vários espetáculos da natureza. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar deram total apoio e garantiram a segunrança de todos, principalmente na travessia da Rodovia 491 perto do Aeroporto. A estrutura também contou com fruta e ambulância da Secretaria Municipal da Saúde.

As atividades coordenadas pelo professor Flávio Henrique Pontes, como na Academia de Rua da Vila Paiva à noite, estão em recesso nesse final de julho. “Merecemos umas férias para dar uma descansada, mas o pessoal está focado realizando as atividades independentes como caminhadas, corridas e os equipamentos nas Academias de Rua”, explica. O professor adianta que a programação normal do Projeto Academia de Rua da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – da Prefeitura de Varginha volta no início de agosto com as aulas a todo vapor e dia 3 tem a Caminhada da Venda do Carlinho e no dia 17, o Varginha + Saudável.

Durante esse recesso, os participantes interagem principalmente pelo whatsapp. A maioria posta fotos das refeições regadas a muita verdura, legume, carne e também registram os exercícios físicos. “Essa é uma forma que todos encontraram em se manter comprometidos com as atividades físicas e hábitos saudáveis de vida e ainda de intensificar a comunicação nessa grande família que se formou”, esclarece Flávio.

Confira abaixo a programação de todas as Academias de Rua, incluindo os dias que tem professores, horário e se estão ou não em recesso.

Academia de Rua/Ginástica

LOCAL DIA HORÁRIO PROFESSOR RECESSO

Sion (Batalhão) Seg/Qua/Sex 7h-8h30 Helder 22 a 27/07

Sion (PSF) Seg. a sext 9h15-10h15 Helder 22 a 27/07

Centenário Ter/Qui 7h-9h Helder 22 a 27/07

Santana Seg/Qua 7h-8h Camila funcionando normal

Santana (Centro Com.) Ter/Qui 7h-8h30 Valda funcionando normal

Santa Maria Seg/Qua/Sex 7h-9h30 Flávio 16 a 26/07

Vila Floresta Ter/Qui 7h-8h30 Flávio 16 a 26/07

Vila Paiva Seg a Sex 18h-20h30 Flávio 16 a 26/07

Parque N.Horizonte Ter/Qui 18h-20h Valda funcionando normal

Parque N.Horizonte Seg/Qua/Sex 7h-8h30 Mavi funcionando normal

Jardim Estrela – PEC Seg/Qui 7h30-8h30 Lourenço funcionando normal

Qua 7h-8h Lourenço funcionando normal

Jardim Áurea (R.Feliz) Ter/Qui 7h-8h Lourenço retorna 4 /ago

Bom Pastor Seg/Qua 7h30-8h30 Tiago retorna 24/jul

Fátima Ter/Qui 7h-8h Mavi funcionando normal

Imaculada Sex 7h30-8h30 Camila funcionando normal