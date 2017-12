Após acidente em Juiz de Fora-MG, duas filhas do técnico do sub-20 do Fluminense morreram; Clube decreta luto de três dias

O Fluminense informou nesta segunda-feira que a filha mais velha de Léo Percovich, técnico do time sub-20, morreu na noite deste domingo, em decorrência do acidente de carro sofrido no dia 16. Percovich, sua esposa e um filho do casal seguem internados, mas ainda sem previsão de alta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Percovich e família seguiam do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, quando o veículo colidiu a roda dianteira direita com o meio-fio da rodovia, levando à perda do controle da direção. O carro bateu no guarda-corpo da cabeceira do viaduto e despencou de aproximadamente 20 metros na BR-040.

No mesmo veículo, estavam Percovich, sua esposa e os três filhos. A filha caçula do casal, de 5 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora horas depois do acidente. A filha de 10 anos estava em situação crítica no CTI pediátrico da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), desde o acidente.

Ex-goleiro do próprio Fluminense, além de Atlético-MG e outros clubes do Brasil, o uruguaio Léo Percovich e a sua esposa já deixaram o CTI do Hospital Albert Sabin – o casal e os filhos foram deslocados para locais diferentes após o acidente em razão da gravidade das lesões. O menino de 8 anos foi transferido para o Hospital Albert Sabin. De acordo com a assessoria do hospital, ele está internado no mesmo quarto que a mãe. Os dois não têm previsão de alta.

“Neste momento tão delicado e difícil, é importante agradecer a toda assistência, empenho, carinho e dedicação dados a família pelos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Sabin. O clube agradece, também, a todas as orações e apoio recebidos”, registrou o Fluminense, em comunicado.

