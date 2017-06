Após 17 meses Cruzeiro inicia julho com ‘dupla titular’ de zagueiros

O mês de julho poderá marcar dois retornos importantes para o Cruzeiro. Considerados titulares no esquema de Mano Menezes, os zagueiros Manoel e Dedé estão em tratamento no departamento médico e vivem expectativas das liberações acontecerem em meados do próximo mês. O primeiro passará por um exame de imagem neste fim de semana que determinará, ou não, o início de atividades de maior impacto. Já o segundo, fora dos gramados há menos tempo, ainda sente dores no joelho e deverá ficar à disposição de Mano apenas na segunda quinzena do mês.

Manoel sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo na derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o São Paulo, dia 13 de abril, em jogo que garantiu classificação celeste às oitavas de final da Copa do Brasil. Ele passou por cirurgia uma semana depois e, tão logo, iniciou os tratamentos no departamento médico. O Superesportes ouviu o médico Sérgio Freire Júnior, que detalhou a recuperação do camisa 27.

“A gente tem programado para fazer nele, nesse fim de semana, um novo controle de exame de imagem para acompanhar a consolidação da fratura. Ele vem mostrando evolução no tratamento. A gente depende de definir nesse próximo exame de imagem se a fratura se consolidou. Se tiver ocorrido, a gente inicia atividade de maior impacto (transição para o departamento físico). Se tudo tiver certo, isso acontece entre a semana que vem e a outra”, explicou.

Já o zagueiro Dedé, que ficou afastado dos gramados por mais de um ano em função de fratura na patela do joelho direito, retornou aos compromissos da Raposa em março desta temporada, mas voltou a visitar o departamento médico. Desta vez, com um edema ósseo no joelho esquerdo. Freire Júnior analisou com mais cautela a situação do camisa 26, que disputou o último jogo em 28 de maio, na vitória do Cruzeiro sobre o Santos por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ele (Dedé) vem num tratamento de recuperação da situação do joelho esquerdo e vem apresentando melhora, porém, ainda não tivemos possibilidade de intensificar os trabalhos em função das dores. A dependência dele fica sobre essa resposta do sintoma de dor e grau de limitação das atividades. Ele está mais restrito aos trabalhos. A gente trabalha para ele iniciar a transição em meados, final de julho”, informou.

Novamente juntos?

Embora sejam tratados como integrantes da dupla de zaga titular do Cruzeiro, Manoel e Dedé não atuam juntos há um longo período. O último jogo em que os dois formaram a defesa foi em 17 de fevereiro de 2016, há 16 meses, na derrota para o Fluminense por 4 a 3, pela segunda rodada da fase de grupos da Primeira Liga, no Mineirão. Quando estiverem novamente à disposição, o período aumentará para 17 meses.

Enquanto não tem Manoel e Dedé, Mano Menezes escala Leo e Caicedo entre os titulares. A dupla, no entanto, começa a sofrer com as duras críticas do torcedor cruzeirense. Nos últimos cinco jogos, foram oito gols sofridos e muitos erros individuais de recuperação, de posicionamento e, especialmente, na bola aérea defensiva. Além dos dois, o treinador tem à disposição os jovens Murilo Cerqueira e Arthur.

