Aplausos, festa e chances: a volta de Fred ao Cruzeiro

A frase de Carlos Alberto Parreira, pouco antes da Copa de 1994, que o gol era apenas um detalhe entre tantos outros do futebol, ficou marcada. Só faltou este “detalhe” para a noite de Fred, em seu retorno com a camisa cruzeirense, ser perfeita. Mas nada que manchasse a atuação do atacante, nem a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Tupi, na estreia do Campeonato Mineiro. Sobraram sim aplausos, gritos de guerra e vibração com a volta do atacante, após 12 anos do fim do seu primeiro ciclo.

A todo momento que pegava na bola, a torcida criava mais expectativa ainda pelo gol do atacante. Ele não veio. Mas Fred mostrou que veio para ser o homem de referência do ataque de Mano Menezes, tanto que as jogadas foram feitas em torno dele. Desde a sua chegada ao Mineirão, o GloboEsporte.com acompanhou os passos do atacante até o apito final.

Festa nas arquibancadas

“Ô Fred, guerreiro, balança o coração da gente”. Foi essa recepção da torcida cruzeirense ao atacante quando ele entrou em campo, no Mineirão, para o aquecimento. Na descida do ônibus, antes de ser reverenciado, desceu compenetrado, sem querer falar com a imprensa. Não faltaram aplausos também quando ele teve o nome anunciado no telão durante a apresentação do elenco 2018, antes do início do jogo. O atacante era o centro das atenções. Em retribuição, ele também aplaudiu quem veio lhe ver.

Toca para o Fred que é…

Parecia até algo planejado. Na primeira etapa, Fred era o mais municiado do ataque cruzeirense, que teve um bom volume de jogo. Entretanto, a bola teimou em não balançar as redes de Villar. A melhor foi a primeira, aos 8. O atacante recebeu livre na área, beliscou o pé na bola. Mas, caprichosamente, apenas o novo contratado cruzeirense foi para o gol (confira no vídeo abaixo).

Em outro lance, foi lançado na segunda trave, cabeceou para fora e pediu pênalti. O árbitro não considerou falta. Aos 34, Fred recomeçaria seu retorno ao Cruzeiro sendo garçom. Em rápido contra-ataque, ele avançou com velocidade e tocou para Arrascaeta mandar para o gol, mas o árbitro marcou impedimento (veja a jogada no vídeo abaixo).

– Algumas oportunidades que, se tivéssemos mais uns dias de treino, a bola teria entrado. Faz parte. O bom é que a bola está chegando. Temos que fazer o gol – avaliou o atacante na saída de campo.

Na segunda etapa, vieram os gols cruzeirenses, mas não do atacante. No primeiro, ele até participou da jogada, fazendo tabela com Rafinha, que passou para Robinho marcar. Não faltaram chances para o atacante marcar o dele. Uma delas foi cara de Villar. O atacante recebeu livre, mas tocou para fora. A reação do camisa 9 foi de se lamentar bastante com a chance.

Em outra tentativa, chutou torto, de fora da área, e não conseguiu marcar. Após o apito final, Fred comemorou a vitória, apesar da curta preparação para o jogo de reestreia.