Apito Final: Flamengo e São Paulo desclassificados e Chape com vantagem

Flamengo 0 x 1 Botafogo

O Botafogo se classificou para a decisão do Campeonato Carioca ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Agora, o Alvinegro de General Severiano vai decidir o título estadual com o vencedor do confronto entre Fluminense e Vasco que acontece nesta quinta-feira. O único gol do jogo foi marcado por Luiz Fernando, no primeiro tempo.

Chapecoense 3 x 2 Figueirense

Finalistas do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Figueirense se enfrentaram na Arena Condá durante a noite desta quarta-feira. Na medida em que ganhou por 3 a 2, o time comandado pelo técnico Gilson Kleina conquistou o mando de campo para a decisão.

Com 40 pontos ganhos, a Chapecoense assegura de maneira antecipada o primeiro lugar da fase de classificação. O Figueirense, com 33 pontos, termina no segundo lugar. No próximo dia 8 de abril, com mando da equipe alviverde, os dois times voltam a campo para decidir o título, em partida única.

Corinthians 1 (5) x (4) 0 São Paulo

O jogo foi bastante disputado na Arena Corinthians, com um São Paulo muito diferente da postura apresentada durante todo o Campeonato Paulista, mas, no fim, falou mais alto a força do Timão dentro da sua casa. Aos 47 minutos da etapa final, quando a vaga são-paulina parecia encaminhada, Rodriguinho marcou de cabeça e deu a chance de Cássio pegar dois pênaltis, assegurando a vaga alvinegra na final.

Com o resultado, o clube do Parque São Jorge agora encara a equipe do Palmeiras na final da competição. O primeiro jogo está marcado para sábado, às 16h30 (de Brasília), novamente na Arena, com a segunda partida agendada para o dia 8, no Allianz Parque. O Tricolor, por sua vez, enfrenta o Atlético-PR, em duelo marcado para o dia 4 de abril, na Arena da Baixada, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Grêmio 1 x 1 Avenida

Depois de abrir vantagem de 2 a 0 em cima do Avenida no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio só empatou na noite dessa quarta-feira, dessa vez diante de seu torcedor, na Arena. Com um time mesclado de reservas e titulares, a equipe de Renato Gaúcho não precisou se esforçar muito para garantir o 1 a 1 no placar e confirmar sua classificação. Na grande final, o Tricolor vai encarar o Brasil de Pelotas. Serão dois confrontos. O primeiro dia 1º de abril, na Arena, e o segundo dia 8, no Bento de Freitas.

Santa Cruz 4 x 1 Confiança

O Santa Cruz ratificou na noite desta quarta-feira a sua campanha impecável na primeira fase da Copa do Nordeste. Único invicto do torneio regional e já classificado às quartas de final com uma rodada de antecedência, o Tricolor goleou o Confiança por 4 a 1, no Arruda, mantendo os 100% de aproveitamento como mandante na competição, e o melhor , garantindo a liderança do Grupo A, com 12 pontos, um à frente do CRB. Os gols da vitória coral foram marcados por Robinho, Fabinho Alves, Héricles e Augusto. Léo Ceará descontou para os sergipanos.

Atlético Paranaense 1 x 0 Londrina Ficou com o Atlético o título da Taça Caio Júnior do Campeonato Paranaense. Sem dar chances ao adversário, o Furacão venceu o Londrina por 1×0, na noite desta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, ficou com o caneco do segundo turno e garantiu também a vaga na decisão do Estadual. O time rubro-negro terá pela frente agora o clássico Atletiba para decidir o título. O duelo de ida acontece neste domingo (1), no Couto Pereira, e a volta será no Joaquim Américo.

Fonte: Super Esportes / Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo