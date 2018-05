Apito Final: América empata com o Ceará e Botafogo vence o Fluminense

América sai na frente, mas cede o empate ao Ceará no fim e perde chance de entrar no G4

Ainda não foi nesta segunda-feira que o América conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Coelho começou bem a partida contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e conseguiu abrir dois gols de vantagem logo no primeiro tempo. Antes do intervalo, os donos da casa reagiram e diminuíram para 2 a 1. Já na etapa final, o time mineiro recuou excessivamente, passou sufoco e cedeu o empate nos acréscimos, após pênalti polêmico de Messias sobre Elton.

Apesar do empate amargo, esse foi o primeiro ponto conquistado pelo América fora de Belo Horizonte na Série A – havia sido derrotado por Flamengo e Vasco. Com sete pontos, o Coelho está na 10ª posição do Brasileiro. Tivesse vencido, seria o quarto. Já o Ceará segue sem vencer na elite nacional. Em cinco rodadas, o Vozão tem três empates e duas derrotas e figura na 19ª colocação, à frente apenas do Paraná. Na próxima rodada do Brasileiro, o América voltará a atuar em casa. O Coelho receberá o Botafogo, no domingo, às 16h, no Independência, na capital mineira. No mesmo dia, às 11h, o Ceará visita o Vitória em Salvador.

