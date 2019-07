Andradas sagra-se campeã da Taça EPTV

A primeira etapa chegou ao fim em 0 a 0. A equipe de Andradas teve boas chances aos 14 e 17 minutos, no entanto enfrentou dificuldades nas finalizações. Já a equipe de Cambuí chegou perto de abrir o placar com Formigão, aos 18 minutos, e Leo, aos 21, que chutou forte, porém fez a bola parar nas mãos do goleiro.

A equipe de Andradas só abriu o placar aos 8 minutos, com Zoio, que recebeu um passe em uma cobrança de falta e bateu forte no canto direito do goleiro. Logo aos 15 minutos, a equipe de Cambuí teve a chance do empate, porém perdeu o gol e viu a equipe adversária levar o restante da partida “na mão”. O gol que confirmou a vitória veio aos 21, quando mais uma vez Zoio marcou, em cobrança de tiro livre sem barreira.

Com a conquista, a equipe de Andradas empatou com Cambuí no número de títulos na Taça EPTV de Futsal. Cada um possui quatro conquistas. Andradas já tinha levado o troféu em 2005, 2014 e 2015.