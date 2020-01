América vence Serranense em jogo-treino fechado para imprensa no CT Lanna Drumond

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em jogo-treino fechado para a imprensa, o América venceu o Serranense neste domingo, por 2 a 1, no CT Lanna Drumond. O técnico Felipe Conceição ajusta o time visando à disputa do Campeonato Mineiro.

Por se tratar de uma atividade realizada sem cobertura de jornalistas, a assessoria de comunicação do clube optou por não divulgar a escalação e nem quem fez os gols. Conforme apurado pela reportagem do Portal Superesportes, Felipe Augusto e Lucas Kal balançaram a rede em favor do América, enquanto Oscar descontou para o Serranense.

O América estreará no Campeonato Mineiro contra a Caldense, no dia 22 de janeiro (quarta-feira), às 20h30, no Independência. Depois, pegará Villa Nova, em Nova Lima (25/1), e Tupynambás, em Juiz de Fora (29/1)

Já o Serranense, enfrentará o Nacional de Muriaé no sábado, dia 8 de fevereiro, às 16h, pela primeira rodada do Módulo II do estadual. O jogo acontecerá na Arena do Calçado, em Nova Serrana.

Fonte: Superesportes MG/Foto: Divulgação América MG