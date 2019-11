América vence e se aproxima da série A em 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nem o mais otimista torcedor americano imaginaria que, a equipe que foi lanterna da Série B durante várias rodadas, que permaneceu na zona de rebaixamento durante a maior parte do campeonato, e que fez inúmeras trocas de treinadores poderia sonhar com a série A em 2020, o que pareceu impossível por quase todo 2019 está a um passo de se tornar realidade ou melhor a uma vitória.

Com o empate do Atlético Goianense em 2 x 2 contra o Brasil de Pelotas, o coelho precisaria apenas de uma vitória frente ao Guarani de Campinas para ultrapassar a equipe goiana. E o resultado positivo veio através de muito suor e de entrega dos jogadores do América, o jogo já estava se arrastando para o empate sem gols, quando aos 35 minutos da segunda etapa; Vitão atacante da base marcou após confusão na área dando três pontos fundamentais para o time mineiro. Com esse resultado o time de BH ultrapassou o Atlético Goianense no saldo de vitórias, a equipe do treinador Felipe Conceição tem 17 vitórias contra 15 do seu rival direto. Agora, para garantir a vaga o América precisa apenas de uma vitória simples contra o já rebaixado São Bento, sábado ás 16h30 no estádio do Independência.

Após a partida foi possível ver muita comemoração dos jogadores e torcedores americanos em Campinas, que vêem cada vez mais perto a chance de um acesso que parecia impossível. Autor do gol, o atacante Vitão se emocionou em entrevista pós-jogo e diz estar vivendo um sonho com a camiseta do América.

Foto: Estevão Germano / América MG.