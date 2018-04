América prevê orçamento de R$ 68 milhões para a temporada

O América prevê um orçamento de R$ 68.609.152,94 para a temporada. O valor foi apresentado nessa quinta-feira aos conselheiros, em uma reunião na sede do clube, no Boulevard Shopping. A maior parte da receita vai vir dos direitos de transmissão dos jogos no Campeonato Brasileiro (R$ 32 milhões), seguido pelos patrocinadores e marketing (R$ 8,7 milhões). Patrocinadora master, a Caixa Econômica Federal deverá pagar cerca de R$ 4 milhões ao América para ter sua marca estampada na camisa do clube.

A diretoria americana espera arrecadar em torno de R$ 1,150 milhão com o programa de sócio-torcedor. Pelo orçamento apresentado nessa quinta-feira, o América prevê um gasto de R$ 67.678.106,38, o que deve representar para o alviverde um lucro no final do ano de R$ 931.046,56. Além da Caixa Econômica, o América também tem como patrocinadores a Cemil, Direcional Construtora, Lupo Sport, que fornece os materiais esportivos, Ambev, Hospital na Residência e Colégio Eccellente.

Fonte: O Tempo / Foto: Alisson Gontijo