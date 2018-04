América oficializa contratação de Leandro Donizete, por empréstimo

O América oficializou na tarde desta segunda-feira a contratação por empréstimo do volante Leandro Donizete, do Santos. O atleta de 35 anos fica no Coelho até o fim de 2018. O vínculo com o Peixe vai até janeiro de 2020.

O jogador já vinha treinando no CT Lanna Drumond desde a última semana.

A expectativa é que Leandro Donizete esteja legalmente apto a estrear no próximo confronto do América, no sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, Donizete atuou em apenas uma partida pelo Santos. O “General” enfrentou o Palmeiras na partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista. O time da Vila venceu por 2 a 1, mas foi eliminado nos pênaltis (5 a 3).

Em 2017, também no Santos, Leandro Donizete fez apenas 22 jogos (4 pela Libertadores, 9 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 7 pelo Campeonato Paulista).

O meio-campista ganhou destaque nos tempos em que defendeu o Atlético, entre 2012 e 2016. Leandro Donizete fez 231 partidas pelo Galo e conquistou seis títulos: Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e três Campeonatos Mineiros (2012, 2013 e 2015). Por conta dessa história, o volante foi oferecido ao alvinegro no início deste ano, mas não interessou à diretoria.

Nesta temporada, além de Leandro Donizete, o América contratou 13 jogadores: o lateral-direito Aderlan, o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-esquerdo Carlinhos, os volantes Matheus Sales (já deixou o clube) e Wesley; os meias Marquinhos, Ruy e Serginho; e os atacantes Aylon, Capixaba, Judivan, Ademir e Rafael Moura.

Ficha do jogador Nome completo: Leandro Donizete Gonçalves da Silva Data de nascimento: 18/5/1982 Local de nascimento: Araraquara (SP) Altura: 1,75 m Clubes: Ferroviária-SP (2003-2007), Coritiba-PR (2008-2011), Atlético-MG (2012-2016), Santos-SP (2017-2018) e América (2018). Títulos: Copa Paulista (2006), Campeonato Paranaense (2008-2010-2011), Série B (2010), Campeonato Mineiro (2012, 2013 e 2015), Copa Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014).

Fonte: Super Esportes / Foto: Mourão Panda