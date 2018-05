América-MG sai na frente, mas cede empate e é eliminado pelo Palmeiras

O Palmeiras teve muitas dificuldades diante do América-MG, mas conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasilcom o empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque.

Antes mesmo da bola rolar o time do técnico Roger Machado já tinha problemas para entrar em campo.

Segundo o diretor de futebol palmeirense Alexandre Mattos, o clube não poderia escalar Dudu, pois o atacante integra a lista de 35 pré-convocados de Tite para a Copa do Mundo, o que proíbe a utilização de atletas da lista após a data limite, que se encerrou no último domingo (20).

Por precaução, disse o dirigente alviverde, a comissão técnica não escalou o capitão palmeirense.

Um empate servia para que o Palmeiras garantisse a vaga à próxima fase, já que havia vencido a partida de ida por 2 a 1, em Belo Horizonte.

Mas o time mineiro não tinha nada a ver com os problemas da equipe paulista. Em um primeiro tempo fraco tecnicamente, o América-MG aproveitou para surpreender o Palmeiras e abrir o placar.

Rafael Moura saiu da referência e recebeu passe próximo da meia-lua. Com um toque por cima da defesa adversária, encontrou Carlinhos, que invadiu a área e tirou de Jailson, deixando o gol aberto para Serginho fazer 1 a 0.

O gol foi o quinto de Serginho com a camisa do América-MG em 2018.

Para o segundo tempo, Roger Machado tirou Deyverson e colocou Guerra, na tentativa de melhorar a construção de jogadas do Palmeiras.

O time foi se aproximando da área adversária e começou a ameaçar um pouco mais o gol de João Ricardo. Primeiro com Keno, depois com Felipe Melo, obrigando o goleiro do América-MG a fazer boa defesa.

Até que aos 18 minutos, enfim saiu o gol de empate. Bruno Henrique fez belo lançamento para a direita da área e encontrou Marcos Rocha. O lateral cabeceou para o meio da área e Willian, também de cabeça, finalizou no canto para deixar tudo igual no placar.

​O Palmeiras saiu em busca do segundo gol, que daria mais tranquilidade à equipe, mas os repetidos erros de passe fizeram com que o time tivesse dificuldades de chegar à frente com qualidade.

Com o 1 a 1 nesta quarta, o Palmeiras agora espera seu adversário nas quartas de final, que será decidido em sorteio na CBF.

