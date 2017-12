América-MG anuncia contratação por empréstimo do atacante Aylon, do Internacional

O América-MG anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do atacante Aylon. O jogador pertence ao Internacional, estava no Goiás, e assinou contrato de empréstimo com o clube mineiro até dezembro de 2018.

Aylon foi revelado nas categorias de base do Rio Grande-RS e chegou ao Internacional em 2013, após se destacar com a camisa do São Paulo-RS no Campeonato Gaúcho.

O atacante ganhou destaque no Inter no início do Brasileiro de 2016, quando a equipe chegou a liderar o campeonato. Na 7ª rodada da competição daquele ano, inclusive, ele marcou dois gols na vitória dos gaúchos sobre o América-MG, por 3 a 1, no Beira-Rio. No entanto, assim como o time, ele caiu de rendimento e perdeu espaço entre os titulares. Na ocasião, o Colorado acabou rebaixado à Série B.

Em 2017, Aylon disputou dois jogos com a camisa do Internacional, antes de ser emprestado ao Goiás. Pela equipe esmeraldina, o atacante participou de 43 jogos e marcou sete gols.

Aylon é a segunda contratação do América-MG para 2018. No sábado, a diretoria alviverde confirmou o acordo com o também atacante Rafael Moura, que estava no Atlético-MG.

Ficha do atleta