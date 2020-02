América empata com o Santos-AP e se classifica na Copa do Brasil; Jogo marcou a estreia do treinador Lisca ‘Doido’ no coelho

Pin Compartilhar 0 Compart.

O América-MG continua invicto em 2020. Nesta quarta-feira, o Coelho empatou com o Santos-AP por 1 a 1, no Estádio Olímpico Zerão, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Por estar melhor colocada no ranking da CBF, o empate classificou a equipe mineira.

Na primeira etapa, o América pressionou o adversário desde o começo. A iniciativa surtiu afeito aos 16 minutos, quando o atacante Rodolfo aproveitou o vacilo da defesa do Peixe, driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede.

Já no segundo tempo, foi a vez do Santos dominar as ações do confronto. Aos 35, Fabinho mandou para o meio da área e Diego MacLaren mandou de primeira no cantinho. O time mandante procurou o gol da virada até o final, mas sem eficiência.

O empate marcou a estreia do técnico Lisca. Na próxima fase da Copa do Brasil, o América enfrenta o Operário-PR, que venceu o Barbalha por 3 a 0 nesta primeira fase.

Fonte: Gazeta Esportiva/Foto: Divulgação América-MG