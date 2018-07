América deixa o Z-4; Cruzeiro cai, Atlético sobe e Flamengo continua líder

Após o fim da 15ª rodada da série A do Brasileiro, o América deixou o Z-4, m vitória na estreia do técnico Adilson Batista e respirou na tabela. O Cruzeiro, que perdeu para o Corinthians de 2×0 deixou o G-4 e está na sexta posição, enquanto o Atlético voltou ao terceiro lugar após vitória sobre o Paraná. Nesta quinta-feira (26), aconteceram quatro jogos. Ceará x Bahia e Atlético-PR x Vasco foram adiados devido aos compromissos da Sul Americana. O Vasco possui ainda mais um jogo que irá acontecer contra o Santos, pela 3ª rodada.

Confira o resumo dos jogos desta quinta:

Mudança no comando, mudança de atitude. Contra o Internacional, na estreia do técnico Adilson Batista, o América esteve muito aplicado taticamente, não deu muitos espaços defensivamente e soube trabalhar a bola na ofensiva para bater o rival gaúcho por 2 a 1. A ‘estrela’ do treinador brilhou ao escalar o time com Ruy, titular pela primeira vez na temporada. O meia soube cadenciar e acelerar o jogo quando preciso, juntamente com Leandro Donizete, Wesley e Juninho – que abriu o placar para o Coelho – e deu linda assistência para Giovanni, no segundo tento americano. Jonatan Álvez descontou, quase no fim, para o Colorado.

No sul, Grêmio impediu o São Paulo de assumir a liderança do Campeonato. Com grande atuação individual do atacante Everton, autor de dois gols, os gaúchos bateram os paulistas de virada, por 2 a 1. Diego Souza marcou para os são-paulinos.

Definitivamente, o Sport vive o pior momento na Série A. Sem força ofensiva, a equipe se rendeu diante de mais um adversário pressionado e de escolhas erradas do técnico Claudinei Oliveira como a entrada de Hygor. Com isso, perdeu por 1 a 0 para o Vitória com um gol de Erick, ex-Náutico, no estádio Barradão, em Salvador.

Depois de dois jogos sem triunfar, o Botafogo, muito pressionado, enfim, venceu a primeira partida sob o comando do técnico Marcos Paquetá. O time carioca derrotou a Chapecoense por 1 a 0, no Engenhão, e abriu certa distância do grupo dos quatro piores colocados do Campeonato.

