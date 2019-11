América: de quase rebaixado para série C à uma vitória da série A

Pin Compartilhar 0 Compart.

A história do América Mineiro daria pra fazer um filme, ou melhor uma novela, aquela novela que o ator principal sofre quase toda a trama e no final vence, assim está sendo escrita a história do coelho na série B.

O time começou mal, perdendo jogos, e trocando vários treinadores o desespero batia no CT Lanna Drummond a equipe chegou á ser lanterna da competição e na cabeça de vários torcedores o fantasma da série C assombrava novamente, no entanto, o que quase ninguém imaginaria é que faltando uma partida o término do campeonato o América dependeria apenas de si para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2020.

A equipe do treinador Felipe Conceição está em quarto lugar na tabela e precisa apenas de uma vitória simples em casa, contra o já rebaixado São Bento para voltar a elite do futebol brasileiro. O jogo será nesse sábado (30) ás 16h30, no estádio Independência.

Felipe Conceição

Um nome em especial merece todo destaque nessa reação incrível do América, após começar com Givanildo Oliveira e depois Marcelo Barbieri, foi a vez do treinador assumir o comando do coelho, naquela altura do campeonato a equipe amargava a lanterna da competição, e seu objetivo era apenas um, salvar o América da série C, no entanto, Felipe fez muito mais do que qualquer um poderia imaginar.

Era 14ª rodada, e o começo foi bem turbulento, empates contra Oeste e Vila Nova de Goiás, além de derrota para o Atlético Goianense dentro do Independência, o primeiro triunfo só veio depois da quarta rodada diante da Ponte Preta em Campinas, por 1 x 0. Resultado que foi o divisor de águas para a equipe americana.

A partir da vitória no Moisés Lucarelli, o Coelho emendou uma longa sequência invicta, a maior desta edição da Série B. Entre as rodadas 13 e 24, o time alviverde teve uma campanha de oito vitórias e quatro empates. O período sem derrotas foi encerrado no revés por 2 a 1 contra o Coritiba, na 25ª rodada, no Couto Pereira.

Naquela altura a equipe já era a 10ª colocada na competição, os bons resultados continuaram e na última rodada após vitória por 1 x 0 sobre o Guarani em Campinas, o América chegou a quarta colocação dependendo apenas de suas forças para o acesso.

Feito inédito

Em caso de acesso, o América será o primeiro clube a sair da lanterna da Série B, na 14ª rodada, e garantir uma vaga na primeira divisão.

Foto: Estevão Germano/América F.C.