América confirma Leandro Donizete e apresenta Ademir, ex-Patrocinense

O América apresentou, na manhã desta terça-feira, no CT Lanna Drumond, seu 13º reforço para o restante temporada 2018. Trata-se do atacante Ademir, de 23 anos, que se destacou com a camisa do Patrocinense no Campeonato Mineiro. O jogador declarou que sua chegada ao América é um “sonho realizado”.

“É uma alegria que não consigo descrever. Um sonho realizado. Sei que não foi fácil, mas sempre tive pés no chão e confiando no meu futebol. Estou muito feliz e pode ter certeza que darei a vida para ajudar o América. Com certeza o maior desafio da minha carreira”, disse o novo reforço.

No Patrocinense, Ademir ajudou a equipe a voltar à disputa do Módulo I do Mineiro. Em 2016, foram nove jogos e um gol pela Águia. Já em 2017, ele balançou as redes quatro vezes em 18 jogos. Este ano, o artilheiro fez quatro gols em 11 apresentações.

Embora seja goleador, Ademir não é um típico centroavante. Ele gosta de atuar pelos lados do campo. Na posição, o técnico Enderson Moreira ainda tem como opções Luan, Aylon, Marquinhos, Capixaba e Judivan. O ex-Patrocinense comentou a concorrência pela posição.

“A concorrência é muito boa e ficamos felizes com isso, porque isso é muito bom para o clube. É trabalhar muito, ter pés no chão e buscar meu espaço. Quero tentar ajudar o América no que for preciso”, disse.

Ademir é o 13º reforço do América na temporada. O lateral-direito Aderlan, o zagueiro Matheus Ferraz, o lateral-esquerdo Carlinhos, os volantes Matheus Sales (já deixou o clube) e Wesley; os meias Marquinhos, Ruy e Serginho; e os atacantes Aylon, Capixaba, Judivan e Rafael Moura completam a lista. O zagueiro Ricardo Silva, ex-Ituano, já trabalha nas dependências internas do Lanna Drumond e deve ser anunciado nos próximos dias.