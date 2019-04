América completa 107 anos e promete festa no Horto para tentar reabilitação contra o Botafogo-SP

Pressionado dentro das quatro linhas após a derrota para o Operário-RS, o América terá noite de comemorações em homenagem ao aniversário do clube, que completa 107 anos, no confronto contra o Botafogo-SP, às 21h30 desta terça-feira (30), no Independência, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A camisa utilizada pelos atletas americanos contará com um patch em alusão à data comemorativa. Para o jogo, o clube colocou preços promocionais, com ingressos a partir de R$ 10 (R$ 5 a meia).

Antes da partida, o torcedor que comparecer ao Independência contará com show da banda Piratas do Arrudas e um festival de fogos de artifício.

Se tudo é festa no dia do aniversário do clube, em campo o América tentará se reabilitar na competição. Com a derrota por 1 a 0 para o Operário na última sexta-feira (26), o América ainda não pontuou e está na 17ª colocação.

