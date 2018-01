Amérca-MG: Reforços e manutenção do elenco: Rafael Lima analisa o Coelho 2018; Zagueiro Messias renova contrato

Depois de três dias dedicados a exames médicos, avaliações físicas e atividades leves com bola, o técnico Enderson Moreira comandou um trabalho em campo aberto, neste sábado, no CT Lanna Drumond. O treinador dividiu os atletas em dois grupos e comandou um treinamento tático de ataque contra defesa.

A movimentação acontece faltando pouco mais de uma semana para a estreia do Coelho no Campeonato Mineiro. No dia 17, às 19h30 (de Brasília), o América-MG recebe a Patrocinense, no Independência, pela primeira rodada do Estadual. Apesar do pouco tempo de preparação, o zagueiro Rafael Lima, capitão da equipe, avalia que o entrosamento do time irá compensar a falta de ritmo neste começo de ano.

– A maioria dos jogadores que mais atuaram ano passado permaneceu. Os atletas que chegaram são de muita qualidade e irão contribuir muito para a conquista dos objetivos. É importante, porque todos já conhecem a ideia de jogo do treinador, já sabem o comprometimento com o clube e isso só agrega, mesmo que não seja garantia de nada. Temos que ter a mesma compreensão de trabalho, comprometimento do ano passado, para que possamos fazer um bom ano.

Para a temporada, a diretoria do América-MG contratou o volante Matheus Sales e os atacantes Aylon e Rafael Moura. O lateral Aderlan, o zagueiro Matheus Ferraz e o atacante Capixaba, que já treinam no CT Lanna Drumond, ainda aguardam a assinatura de contrato para serem oficializados pelo clube. Rafael Lima fez questão de elogiar a qualidade dos reforços, citando a dificuldade de jogar contra Rafael Moura, hoje companheiro de time.

– Já joguei contra todos, são atletas de qualidade. Até brinquei com o Rafael Moura, que é muito chato jogando contra. Agora, vai ser bom ter ele ao nosso favor. No treinamento com bola já percebemos que todos são atletas muito competitivos, de muita qualidade e que irão agregar muita qualidade e comprometimento ao grupo.

Pagode versão 2018

Uma das marcas do entrosamento do elenco americano no último ano foi o pagode que os jogadores entoavam nos vestiários do centro de treinamento. Rafael Lima, dono dos instrumentos e principal incentivador da roda musical, garante que o som vai continuar animando o grupo, independemente das baixas no time em relação à temporada passada.

– A maioria dos componentes do pagode do ano passado permaneceu. Então, como costumamos dizer, em time que está ganhando não se mexe. Mas na hora da seriedade e do trabalho todos nós estamos dispostos a fazer o melhor. A brincadeira também serve para entrosar os novos companheiros. Por enquanto estão tímidos, mas daqui a pouco iremos colocá-los na banda.

Renovação