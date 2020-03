Amanda Ribas vive grande expectativa para mais uma luta no UFC

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação UFC

A lutadora varginhense, Amanda Ribas, que atualmente está entre as 15 melhores do mundo em sua categoria peso-palha (até 52kg), falou sobre sua expectativa para a luta contra Randa Markos, que ocorre no próximo sábado (14), a partir das 16h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. *Por conta do surto de coronavírus o evento será fechado ao público.

Amanda lutaria inicialmente contra à americana Paige VanZant, no entanto, a lutadora sofreu uma lesão e ficou fora do card. Ficou definido então que Amanda iria encarar a iraquiana, Randa Markos.

Amanda soma oito vitórias na carreira e uma derrota. Em seus dois confrontos no UFC à lutadora de Varginha saiu como vencedora, contra Emily Whitmire e depois Mackenzie Dern.

Expectativa:

“A expectativa é a melhor possível eu me preparei muito… Já estou em Brasília há uma semana me adaptando ao clima e tudo mais. Já fiz os treinos aqui também.”

Adversária:

“A Randa é uma oponente bem forte, ela é muito estratégica, mas vou tentar impor meu ritmo pra ela entrar no meu jogo e não eu entrar no jogo dela.”

Próxima luta:

Marcelo Ribas, pai e treinador de Amanda, disse ao CSul que caso à lutadora vença o próximo confronto, a próxima adversária será Paige VanZant.

Peso batido:

Na manhã desta sexta-feira (13), Amanda foi para a pesagem e bateu o peso para estar apta a lutar na categoria.

Felicidade de Amanda após ter batido o peso na pesagem desta manhã em Brasília/Foto: Marcelo Ribas

Após ter batido o peso, Amanda disse estar bem tranquila e que irá descansar um pouco para focar na luta. Segundo ela, o descanso será em prazo menor já que devido ao cancelamento da NBA por conta do coronavírus, o UFC começará mais cedo.

Lutar sem ninguém:

Sobre lutar sem platéia, Amanda acha que será bem diferente “Vai ser diferente lutar sem ninguém no ginásio… Mas, vamos que vamos. Espero representar bem o Brasil” , disse à lutadora.

Card UFC Brasília:

Confira as lutas:

Peso-mosca: Jussier Formiga x Brandon Moreno

Peso-palha: Amanda Ribas x Randa Markos

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Alexei Kunchenko

Peso-galo: Rani Yahya x Enrique Barzola

Peso-mosca: Mayra Sheetara x Maryna Moroz

Peso-mosca: Bruno Bulldoguinho x David Dvorak

Peso-galo: Veronica Macedo x Bea Malecki

Peso-leve: Kevin Lee x Charles do Bronx

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gilbert Durinho

Peso-leve: Renato Moicano x Damir Hadzovic

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Nikita Krylov

Peso-leve: Francisco Massaranduba x John Makdessi