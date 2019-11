Amanda Ribas tem próxima luta definida no UFC

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vindo de duas vitórias de bastante expressão no UFC, a varginhense Amanda Ribas já tem sua próxima adversária no UFC, trata-se de Paige VanZant dos Estados Unidos, na categoria “peso-palha”. A luta está marcada para o dia 14 de março de 2020, em Brasília.

Amanda está invicta no UFC; Ja VanZant irá fazer sua última luta no contrato com a organização, a americana vem reclamando bastante dos salários oferecidos pelo UFC e não descarta mudança para outra liga.