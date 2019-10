Amanda Ribas tem atuação segura e derrota Mackenzie por decisão unânime

Pin Compartilhar 0 Compart.

Amanda Ribas ratificou seu bom momento no Ultimate neste sábado (12), no UFC Tampa. A varginhense teve uma atuação dominante, principalmente na parte em pé e nas defesas de queda, e derrotou Mackenzie Dern, por decisão unânime dos jurados.

Agora, a mineira acumula dois triunfos seguidos na organização. Pelo outro lado, a atleta americana-brasileira perdeu sua invencibilidade na carreira. Ela vinha com sete vitórias.

“Eu treinei muito isso, porque sabia que a Mackenzie era muito boa no solo. Então meu técnico falou sempre para eu me movimentar”, disse Amanda, quando questionada sobre suas defesas de queda perfeitas no confronto em entrevista após a luta, ainda no octógono.

A mineira dividiu o camp de preparação em Varginha, na academia Marcelo Ribas Team, e na Flórida, onde treinou na conceituada American Top Team (ATT) e teve a orientação do técnico de luta agarrada Marcos Parrumpinha.

“Quero alguém no top 10. Isso seria ótimo. Por favor, UFC. Mas eles podem me colocar com quem quiserem. Antes de tudo, quero comer muito e aproveitar esse tempo, porque precisamos aproveitar também, antes de seguir em frente. Depois, conversarei com meus treinadores e o UFC, porque eles são meus chefes”, completou ela, anunciando que irá descansar um pouco antes de um retorno, em entrevista ao website norte americano ‘MMA Junkie’.

A luta

Apesar das duas lutadoras serem especialistas na luta de chão, o duelo começou na trocação, com Amanda Ribas mais certeira nos golpes, balançando a adversária algumas vezes. Ciente da desvantagem, Mackenzie tentou derrubar, mas logo foi frustrada. Porém, no fim da parcial, foi a vez de Amanda aplicar uma linda queda e terminar a parcial por cima.

O panorama do segundo assalto foi igual ao primeiro. Amanda seguia bem na movimentação e desferindo golpes mais precisos. Pelo outro lado, Mackenzie tentava derrubar, mas sofria com as defesas de queda da adversária, que fugia de qualquer combate no chão.

No intervalo do segundo para o terceiro round, o córner de Mackenzie tentou motivá-la falando de sua filha, que completou quatro meses. Porém, não surtiu muito efeito. Amanda seguia muito firme na sua estratégia de manter a luta em pé e levou essa supremacia até o fim do confronto.

Fontes: Torcedores.com e ESPN / Foto: Getty