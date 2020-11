Amanda Ribas tem acordo verbal para luta contra Michelle Waterson

Se acontecer, duelo será o primeiro de Amanda contra lutadoras do top 10.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação UFC

Nona colocada no ranking peso-palha (até 52kg) do UFC, Amanda Ribas pode ganhar posições na divisão logo no início de 2021. A lutadora de Varginha-MG tem um acerto verbal para enfrentar a sexta colocada da lista, a americana Michelle Waterson, no dia 23 de janeiro, no UFC 257, ainda sem local definido. A informação foi divulgada pelo Portal Ag.Fight

Amanda Ribas chegou a se aproximar de um duelo com Carla Esparza, que aconteceria no dia 12 de dezembro, mas a americana deixou a luta. Sobre uma possível luta com Esparza, Amanda revelou ao CSul bastidores do confronto. “Eu tinha convidado a vencedora de Carla Esparza e Marina (Marina Rodriguez). A Carla aceitou, e o UFC ofereceu para lutar em outubro, no entanto ela (Carla), pediu para adiar para novembro ou dezembro, eu aceitei… agora ela pediu para adiar de novo – dessa vez para janeiro – eu aceitei novamente, mas espero ainda lutar em dezembro.”

Histórico

Aos 27 anos e com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota, Amanda Ribas retornará ao peso-palha após uma empreitada bem-sucedida aos moscas, onde venceu Paige VanZant em julho, em Abu Dhabi. Antes disso, no UFC, ela bateu Emily Whitmire, Mackenzie Dern e Randa Markos.

Agora, pela primeira vez enfrenta uma top 10. O duelo está previso para janeiro de 2021, em local ainda indefinido.

Com informações: Portal Combate