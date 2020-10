Amanda Ribas sobe no ranking e entra em top 10 no UFC

Lutadora varginhense subiu duas posições atingindo a 10ª colocação na categoria peso-palha.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação UFC

Amanda Ribas vem colocando cada vez mais seu nome no UFC. A lutadora varginhense segue fazendo história na categoria, história essa que teve mais um capítulo nesta segunda-feira (12), após uma atualização do ranking na categoria peso-palha (até 52kg). Segundo a organização, Amanda é, agora, a 10ª colocada na categoria.

Ribas soma um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota no MMA profissional. No UFC, Amanda está invicta, e vem de quatro vitórias consecutivas – a última contra Paige VanZant, no UFC 251, em Abu Dhabi.

Amanda Ribas venceu Paige VanZant ainda no primeiro round no UFC 251, realizado em Abu Dhabi/Foto: Getty Images

Em conversa exclusiva ao CSul, Amanda Ribas demonstrou toda felicidade e animação após a nova classificação, e ressaltou o objetivo de subir ainda mais no ranking da categoria. “Fiquei muito feliz e animada por ter subido ao top 10. Estou buscando lutar com atletas ranqueadas para melhorar ainda mais minha posição. Meu objetivo, se Deus quiser, é chegar no top 5 ainda este ano.” – disse Amanda.

Sobre os próximos desafios no UFC, a varginhense revelou um detalhe curioso sobre sua possível adversária. “Eu tinha convidado a vencedora de Carla Esparza e Marina (Marina Rodriguez). A Carla aceitou, e o UFC ofereceu para lutar em outubro, no entanto ela (Carla), pediu para adiar para novembro ou dezembro, eu aceitei… agora ela pediu para adiar de novo – dessa vez para janeiro – eu aceitei novamente, mas espero ainda lutar em dezembro. Penso em alguma lutadora melhor posicionada do que eu no ranking.” – finalizou.

Atualmente em Varginha, Amanda Ribas vem treinando e aprimorando sua forma física na academia de seu pai e treinador, Marcelo Ribas.