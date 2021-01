Amanda Ribas recebe dois prêmios em votação do WMMA Rankings

Lutadora varginhense foi premiada nas categorias de ‘Revelação 2020’ e ‘Melhor Finalização’.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

A lutadora varginhense Amanda Ribas conquistou, nesta quinta-feira (7), dois prêmios individuais concebidos pelo WMMA Rankings. Amanda foi eleita ‘Revelação de 2020’ e, também, venceu na categoria ‘Melhor Finalização 2020’ – na luta contra Paige VanZant.

Fãs elegeram a vitória de Amanda sobre VanZant como ‘Melhor Finalização’ /Divulgação

O ‘WMMA Rankings Year-End Awards’ premia os lutadores que tiveram destaque no ano e que podem estar à beira do estrelato no MMA. A premiação é votada por fãs do mundo todo. Na categoria de revelação, Amanda disputou o prêmio com: Mariana Morais (PFL); Suwanan Boonsorn (JÓIAS PROFUNDAS); Yan Xiaonan (UFC); Alesha Zappitella (INVICTA FC) e Juliana Velazquez (Bellator).

Pelas redes sociais, o pai e treinador de Amanda, Marcelo Ribas comemorou a premiação. “Muito obrigado Papai do Céu, muito obrigado minha mãezinha Nossa Senhora. Muito obrigado a todos que votaram do mundo inteiro em nossa mineirinha Amanda Ribas. Mais de um 120 milhões de votos. Muito feliz, sou o cara mais feliz do mundo!” publicou Marcelo.

Próxima luta

Amanda Ribas enfrentará, no próximo dia 23 de janeiro, a também brasileira, Marina Rodriguez. A luta será válida pelo UFC 257, em Abu Dhabi. Inicialmente, a desafiante de Ribas seria a norte-americana Michelle Waterson, mas escândalos de estupro envolvendo um de seus treinadores, fez com que Waterson saísse do evento. Com isso, o UFC convidou a compatriota de Amanda, Marina Rodriguez, que aceitou o convite.

Aos 27 anos e com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota no MMA, Amanda Ribas retornará ao peso-palha após uma empreitada bem-sucedida aos moscas, onde venceu Paige VanZant em julho. Antes disso, no UFC, ela bateu Emily Whitmire, Mackenzie Dern e Randa Markos.

Enquanto Amanda vem de vitórias na categoria, Rodriguez perdeu seu último combate para Carla Esparza. Atualmente, a varginhense é a nona colocada no ranking – uma posição abaixo de sua próxima adversária.