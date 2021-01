Amanda Ribas está pronta para o UFC 257

Varginhense irá encarar a também brasileira Marina Rodriguez, neste sábado (23), na Ilha do UFC, em Abu Dhabi.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

Amanda Ribas está pronta para mais uma luta no UFC. Dessa vez, a varginhense irá encarar a compatriota Marina Rodriguez, em luta válida pelo UFC 257, que acontece neste sábado (23), na Ilha do UFC, em Abu Dhabi.

Amanda realizou a pesagem oficial na manhã desta sexta-feira (22), com cerca de 52,6 kg, Amanda encerrou sua preparação para o combate.

Amanda pesou cerca de 116 libras, o equivalente a cerca de 52 kg/Reprodução

Realizando parte de seu camp em Varginha, na academia do pai e treinador, Marcelo Ribas e outra parte na renomada American Top Team, na Flórida, Amanda se diz não ficar ansiosa em lutar, mesmo em um card que, por exemplo, terá o confronto entre Dustin Poirier e Conor McGregor.

“Não fico ansiosa, eu tento é aproveitar. Acho que, quando a oportunidade aparece, temos que agarrá-la com braço, perna, com tudo, senão ela passa e alguém que está mais preparado agarra. O UFC me deu a oportunidade de aparecer no card do McGregor, e eu não quero ser só a atleta do card dele. Se ele é a cereja do bolo, eu sou o chocolate.” – disse Amanda, em entrevista ao Portal Combate.

Inicialmente, Ribas não iria enfrentar Marina e sim a norte-americana Michele Waterson, mas escândalos de estupro envolvendo um de seus treinadores, fez com que Waterson saísse do evento. Com isso, o UFC convidou a compatriota de Amanda, Marina Rodriguez, que aceitou o convite.

Histórico

Aos 27 anos e com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota, Amanda Ribas retornará ao peso-palha após uma empreitada bem-sucedida aos moscas, onde venceu Paige VanZant em julho. Antes disso, no UFC, ela bateu Emily Whitmire, Mackenzie Dern e Randa Markos.

Enquanto Amanda vem de vitórias na categoria, Rodriguez perdeu seu último combate para Carla Esparza. Atualmente, a varginhense é a nona colocada no ranking – uma posição abaixo de sua próxima adversária.

Na oitava posição da divisão, Marina Rodriguez, de 33 anos, está uma colocação acima de Amanda. Das 15 lutas disputadas na carreira, ela venceu 12 vezes, empatou em duas ocasiões e perdeu apenas uma vez.

Confira o card do UFC 257:

UFC 257 – 23 de janeiro de 2021, na Ilha da Luta (Abu Dhabi)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-leve: Dustin Poirier x Conor McGregor

Peso-leve: Dan Hooker x Michael Chandler

Peso-mosca: Jessica Eye x Joanne Calderwood

Peso-palha: Marina Rodriguez x Amanda Ribas

Peso-médio: Andrew Sanchez x Makhmud Muradov

CARD PRELIMINAR (21h, horário de Brasília):

Peso-casado (71,2kg): Matt Frevola x Arman Tsarukyan

Peso-médio: Brad Tavares x Antônio Cara de Sapato

Peso-galo: Julianna Peña x Sara McMann

Peso-meio-pesado: Khalil Rountree Jr. x Marcin Prachnio

Peso-casado (68kg): Nik Lentz x Movsar Evloev

Peso-mosca: Amir Albazi x Zhalgas Zhumagulov

*Com informações: Portal Combate