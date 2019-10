Amanda Ribas enfrenta Mackenzie Dern neste sábado na Flórida;

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Eu vim pra buscar a vitória… Estou preparada para tudo”, disse a lutadora varginhense em entrevista exclusiva ao CSul nesta sexta-feira (11)

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: UFC.com.br

A varginhense Amanda Ribas está pronta para seu desafio deste sábado, 12 de outubro, contra a invicta norte americana abrasileirada Mackenzie Dern. Amanda tentará seu segundo triunfo consecutivo em duelo que acontecerá no card principal do UFC Tampa (UFC Fight Night 161), que será realizado no Amalie Center em Tampa, Flórida, nos Estados Unidos. Em sua estreia no UFC, Amanda Ribas contou com uma imponente vitória por finalização sobre a americana Emily Whitmire, em junho deste ano.

Em seu cartel profissional, Amanda possui sete vitórias e apenas uma derrota. A peso-palha (52 kg) vem de dois triunfos consecutivos em sua carreira. A única derrota sofrida pela lutadora aconteceu em novembro de 2015, quando acabou nocauteada por Polyana Viana, que atualmente também faz parte do plantel do UFC, em combate disputado pelo Jungle Fight.

Amanda falou com exclusividade ao Csul

Em entrevista exclusiva ao CSul, Amanda Ribas contou que se dedicou muito nos treinamentos. “Desde o dia que falaram que eu ia lutar eu to me dedicando, na dieta, na preparação física, na preparação mental, no inglês, em tudo. Me dediquei ao máximo então as expectativas são as melhores possíveis porque eu acho que Deus honra, tudo no tempo d’Ele, Ele sabe o que faz”, disse.

Sobre a possibilidade de o duelo deve se desenrolar no chão, como disse a adversária, Amanda disse que está preparada para tudo. “Eu acho que vai ser uma luta em pé, mas acho que tem parte no chão também. O MMA é muito imprevisível, então não tem como eu prever, eu sei que estou preparada para tudo. Fiz metade dos meus treinamentos aí em Varginha e metade aqui nos Estados Unidos, e eu to muito feliz em tá aqui representando todo mundo”, contou ela.

Amanda está recebendo muitos elogios e energias positivas de fãs da sua cidade natal. A varginhense agradeceu a torcida que está recebendo e exaltou que quer ser exemplo e espelho para a criançada do futuro.

“Varginha, muito obrigada. Obrigada mesmo, do fundo do meu coração eu agradeço. Eu até emociono em falar, porque eu não esperava na primeira luta tanta energia positiva e agora pra essa segunda também. Obrigada. E eu peço muita energia positiva pra essa luta, que é difícil, porque a Mackenzie é muito ranqueada, muito conhecida aqui, mas, eu vim pra buscar a vitória e eu quero provar, eu não quero ser só uma campeã, eu quero provar que não importa onde a gente tá, de onde a gente é, o que importa é nossa força de vontade, nossa coragem, nossa disposição para poder mudar nosso mundo e o mundo de quem está em volta da gente. Com muita força de vontade, muita felicidade, eu quero mostrar isso pras crianças principalmente. Eu não quero ser só campeã, quero ser um exemplo. Eu quero que a criançada se espelhem em mim ao invés de se espelhar em algum traficante, pra ter um carro bonito, um tênis bonito, não, posso ser uma lutadora, daqui de Varginha e conquistar o mundo, é isso que eu quero”, enfatizou Amanda.

Amanda terminou agradecendo o apoio que vem recebendo e dizendo que irá se ‘divertir’ na luta, independente do resultado final. “Obrigadaaaa galera, é amanhã, dia de festa, alegria, comemoração, porque o trabalho duro já foi feito. Ali eu vou me divertir. Independente do resultado eu já me dediquei e eu me sinto honrada em mostrar que quando a pessoa faz o certo, o certo vem pra ela. Fica com Deus todo mundo e um beijo”, encerrou a lutadora.