Amanda Ribas enfrenta Angela Hill visando recuperação no UFC

Após ser derrotada em sua última luta, varginhense quer recuperar caminho das vitórias na categoria. Combate está marcado para este sábado (8), em Las Vegas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação UFC

Amanda Ribas está pronta para seu próximo desafio no UFC. A varginhense encara, na noite deste sábado (8), a americana Angela Hill, pelo UFC Las Vegas. Essa será a primeira luta de Amanda após a derrota no UFC 257, para Marina Rodriguez, em Janeiro.

Após assinar o contrato para a luta, o que ocorreu há cerca de um mês, Amanda demonstrou muito entusiasmo para o próximo desafio. “Eu estou muito feliz e muito empolgada. A última luta não foi como eu queria, mas tudo no tempo certo. Eu acredito que Deus tem o caminho, e sei que estou preparada a próxima luta. Mais uma vez venho aqui pedir apoio de todos, a torcida, a energia, porque podem ter certeza que irei dar o meu melhor”.

A brasileira 🇧🇷 @amandaribasufc​ tenta retomar o caminho das vitórias em duelo contra a norte-americana Angela Hill no #UFCVegas26​, neste sábado (8) ⤵️ — UFC Brasil (@UFCBrasil) May 6, 2021

Hoje, Amanda ocupa a 11ª colocação no ranking – uma posição acima que sua adversária-. Sobre isso, Ribas enfatizou, em entrevista ao Portal Combate, que enfrentar uma adversária que está abaixo é normal diante das circunstâncias. “Todo mundo da minha categoria já tinha luta, e as (adversárias) que eu estava pedindo não estavam dando certo de lutar. E o UFC ofereceu a Angela Hill, e está bom, porque se eu ficar parada todo mundo vai lutar e aí… O bom é que a Angela Hill é muito experiente, é muito ativa dentro do octógono. Se o UFC precisar, é Angela Hill (que eles chamam), ela tem muita luta. Isso é bom para mim, ela é bem-vista” – disse Amanda.

A varginhense, que vinha de quatro vitórias seguidas na categoria até a derrota para Marina Rodriguez, em janeiro, no UFC 257, em Abu Dhabi, espera reencontrar o caminho das vitórias. Já a rival de Amanda, Angela Hill, que está no Ultimate desde 2014, vem de vitória sobre Ashley Yolder em sua última luta. A americana soma 13 vitórias e nove derrotas no cartel.

Card do evento:

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Marina Rodriguez x Michelle Waterson

Peso-meio-médio: Donald Cerrone x Alex Morono

Peso-meio-médio: Neil Magny x Geoff Neal

Peso-pesado: Maurice Greene x Marcos Pezão

Peso-leve: Carlos Diego Ferreira x Gregor Gillespie

Peso-palha: Amanda Ribas x Angela Hill

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Ben Rothwell x Philipe Lins

Peso-médio: Phil Hawes x Kyle Daukaus

Peso-pena: Ludovit Klein x Mike Trizano

Peso-mosca: Ryan Benoit x Zarrukh Adashev

Peso-médio: Jun Yong Park x Tafon Nchukwi

Peso-meio-médio: Christian Aguilera x Carlston Harris