Amanda Ribas é surpreendida e perde para Marina Rodriguez no UFC 257

Apontada como ampla favorita, varginhense foi surpreendida com um nocaute no segunda round.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Getty Images

A lutadora varginhense Amanda Ribas foi surpreendida por Marina Rodriguez, na noite deste sábado (23), no UFC 257, em Abu Dhabi. O revés diante da Marina foi o primeiro de Ribas na categoria.

A luta foi marcada por um amplo domínio da varginhense no primeiro round, no entanto, após um segundo round de muita trocação, Rodriguez surpreendeu Amanda com um knockdown e depois uma cotovelada seguida de um direto de direita, após uma atuação confusa do árbitro Herb Dean, Rodriguez conseguiu o nocaute técnico aos 54s do segundo round, encerrando uma invencibilidade de cinco lutas da mineira na organização.

Amanda foi derrotada por nocaute técnico no segundo round/Foto: Getty Images

Amanda era apontada como ampla favorita antes da luta. Porém apesar do revés, a varginhense segue sendo considerada como grande promessa do UFC.

Apesar da derrota, Amanda, além de seu pai e treinador, Marcelo Ribas, agradeceram aos fãs que torceram por ela no evento.

Confira todas as lutas do evento:

CARD PRINCIPAL

Dustin Poirier venceu Conor McGregor por nocaute técnico aos 2m32s do R2

Michael Chandler venceu Dan Hooker por nocaute técnico aos 2m30s do R1

Joanne Calderwood venceu Jessica Eye por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Makhmud Muradov venceu Andrew Sanchez por nocaute técnico aos 2m59s do R3

Marina Rodriguez venceu Amanda Ribas por nocaute técnico aos 54s do R2



CARD PRELIMINAR

Arman Tsarukyan venceu Matt Frevola por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Brad Tavares venceu Antônio Cara de Sapato por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Julianna Peña venceu Sara McMann por finalização aos 3m39s do R3

Marcin Prachnio venceu Khalil Rountree Jr. por decisão unânime (triplo 29-28)

Movsar Evloev venceu Nik Lentz por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Amir Albazi venceu Zhalgas Zhumagulov por decisão unânime (triplo 29-28)

*Com informações: Portal Combate