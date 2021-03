Amanda Ribas é garota propaganda da Fiat em lançamento de novo SUV

Amanda foi convidada pela montadora para visitar o centro de segurança da marca em Betim (MG) e falar sobre a segurança do novo SUV Progetto 363.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Youtube

A lutadora varginhense de MMA e atualmente no UFC, Amanda Ribas, não tem sido destaque apenas dentro dos ringues. Fora deles, a mineira tem se mostrado uma boa garota propaganda. Após ajudar na divulgação de várias marcas e instituições em Varginha e região, Amanda foi convidada pela Fiat para visitar o centro de segurança da marca em Betim (MG) e falar sobre a segurança do novo SUV Progetto 363.

No vídeo, Amanda começa a ver os carros sendo preparados para os testes de colisão que a própria marca faz. Depois de mexer no boneco de testes e colar adesivos, o vídeo mostra a lutadora sentada de frente para uma tela, onde está a silhueta do Progetto 363, com a frente destruída após bater contra a barreira deformável. A proporção do veículo e alguns detalhes sugerem que é o novo SUV.

Em vídeo, Amanda Ribas acompanha detalhes do novo veículo/Reprodução Youtube

A produção mostra diversos testes, virtuais, por robôs e nas pistas, enquanto Daniel Hilel, engenheiro-chefe do veículo, explica como a Fiat colocou cerca de 400 unidades das ruas, que rodaram por aproximadamente 3 milhões de quilômetros.

O Progetto 363 será a principal aposta da Fiat para este ano, finalmente entrando no segmento de SUVs compactos.

Atualmente no top-10 da categoria peso-palha, a varginhense vem de derrota em seu último compromisso – contra Marina Rodriguez, no UFC 257, em Abu Dhabi. Porém apesar do revés, Amanda segue sendo considerada como grande promessa do UFC.

*Com informações: Portal Motor 1