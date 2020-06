Amanda Ribas é convidada para ‘Ilha do UFC’ e encara Paige VanZant

Pin Compartilhar 0 Compart.

Confronto contra Paige VanZant finalmente irá acontecer.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação UFC

A varginhense Amanda Ribas, foi convidada pelo UFC a participar de um dos maiores eventos dos últimos tempos da organização, trata-se da “Ilha do UFC”, que será disputada no dia 11 de Julho, em Abu Dhabi.

Amanda irá encarar uma velha conhecida, a norte-americana, Paige VanZant. Vale lembrar que as duas atletas se enfrentariam no UFC Brasília no dia 14 de março, no entanto, Paige sofreu uma lesão e ficou de fora do evento. Na ocasião, Amanda enfrentou a marroquina, Randa Markos e saiu como vencedora.

Amanda venceu Randa Markos em sua última luta/Foto: Divulgação UFC

Em visita ao CSul no início de março, Amanda havia comentado sobre sua expectativa em lutar com VanZant. “Eles terem me colocado para lutar com à Paige foi algo maravilhoso. Muitos acham que ela é apenas um rostinho bonito na categoria, mas não, ela é muito boa lutadora, será uma adversária duríssima. Estou bastante feliz com essa luta e empolgada”, disse Amanda.

Em visita ao Correio do Sul, Amanda comentou sobre sua felicidade e expectativa pelo confronto contra Paige/Foto: Iago Almeida-CSul

A lutadora irá lutar em uma categoria acima da sua, habituada a disputar lutas pelo peso-palha, Amanda irá encarar Paige no peso-mosca. Entretanto, a lutadora já deixou claro sua vontade de permanecer na categoria atual.

Amanda está invicta há três lutas. No cartel da organização, a lutadora soma nove vitórias e apenas uma derrota.

Agora, a varginhense irá participar de um card repleto de lutadores consagrados e com três disputas de cinturões em jogo.

Confira o card:

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-galo: Pedro Munhoz x Frankie Edgar

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Jarjis Danho

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Ciryl Gane

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Adversário a ser anunciado