Amanda Ribas assina contrato e encara Angela Hill no UFC Las Vegas

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação UFC

Amanda Ribas anunciou, nesta quinta-feira (8), a assinatura do contrato para sua próxima luta no UFC. A varginhense irá encarar a americana Angela Hill, no dia 8 de maio, pelo UFC Las Vegas.

Amanda Ribas espera reencontrar caminho das vitórias na categoria/Foto: Reprodução

Em suas redes sociais, Amanda confirmou a assinatura do contrato, demonstrou felicidade em voltar a lutar e, principalmente, a busca pela reabilitação na categoria – após derrota para Marina Rodriguez. “Fala galerinha, estou aqui, contratinho assinado para a próxima luta, que vai ser no dia 8 de maio, em Las Vegas. Eu estou muito feliz e muito empolgada. A última luta não foi como eu queria, mas tudo no tempo certo. Eu acredito que Deus tem o caminho, e sei que estou preparada a próxima luta. Mais uma vez venho aqui pedir apoio de todos, a torcida, a energia, porque podem ter certeza que irei dar o meu melhor” – disse Amanda.

A varginhense, que vinha de quatro vitórias seguidas na categoria até a derrota para Marina Rodriguez, em janeiro, no UFC 257 em Abu Dhabi. Espera reencontrar o caminho das vitórias. Já a rival de Amanda, Angela Hill, que está no Ultimate desde 2014, vem de vitória sobre Ashley Yolder, no mês passado. A americana soma 13 vitórias e nove derrotas no cartel.

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-médio: Donald Cerrone x Diego Sanchez

Peso-galo: Cory Sandhagen x TJ Dillashaw

Peso-mosca: Ryan Benoit x Zarrukh Adashev

Peso-pena: Ludovit Klein x Ilia Topuria

Peso-galo: Julianna Peña x Adversária a ser anunciada

Peso-pesado: Maurice Greene x Marcos Pezão

Peso-meio-médio: Christian Aguilera x Carlston Harris

Peso-mosca: Taila Santos x Roxanne Modafferi

Peso-mosca: Jimmy Flick x Francisco Figueiredo

Peso-médio: Tafon Nchukwi x Jun Yong Park

Peso-leve: Nikolas Motta x Damir Hadzovic

Peso-pesado: Ben Rothwell x Philipe Lins

Peso-palha: Amanda Ribas x Angela Hill

*Com informações: Portal Combate