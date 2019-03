Amadorzão terá início dia 14 de abril nos Estádios da Semel, Nego Horácio e Sete de Setembro

O Departamento Técnico do Amadorzão -2019 divulgou a tabela da competição, que contará com a participação de 14 equipes nesta edição. A bola rola nos gramados dos Estádios da Semel, Nego Horácio e Sete de Setembro, que foram reformados, a partir do dia 14 de abril, sempre com rodada dupla aos domingos pela manhã.

Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos, classificando quatro equipes de cada chave para as quartas de final. A expectativa dos futebolistas varginhenses é muito grande, pois o Amadorzão é considerado um dos mais bem organizados e competitivos de todo o interior de Minas Gerais.

Nesta edição o esportista homenageado será o um dos melhores goleiros que a terra do ET já viu, Nicola D’ Alessandro, a competição leva o seu nome.

A realização é da Prefeitura Municipal de Varginha através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

No site http://www.batebolaclube.com você tem um link disponível para acompanhar o Campeonato.

CHAVE A – Barcelona, Roma, Registanea, PSG, Nave, Libertas e Barcelona.

CHAVE B – Bonsucesso,Corcetti, Mattos Calçados, São Bento, São José, São Sebastião e Valencia.

Confira abaixo a tabela de jogos:

1ª RODADA – 14/04/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – PSG X NAV (A)

11:00 HORAS – SÃO JOSÉ X CORCETTI (B)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – MATTOS CALÇADOS X SÃO SEBASTIÃO (B)

11:00 HORAS – LIBERTAS X VARGEANA (A)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – SÃO BENTO X BONSUCESSO (B)

11:00 HORAS – REGISTÂNEA X BARCELONA (A)

FOLGA: ROMA (A) VALÊNCIA (B)

2ª RODADA – 28/04/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – VALÊNCIA X SÃO BENTO (B)

11:00 HORAS – ROMA X REGISTÂNEA (A)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – BONSUCESSO X MATTOS CALÇADOS (B)

11:00 HORAS – BARCELONA X LIBERTAS (A)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – SÃO SEBASTIÃO X SÃO JOSÉ (B)

11:00 HORAS – VARGEANA X PSG (A)

FOLGA: NAV (A) CORCETTI (B)

3ª RODADA – 05/05/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – LIBERTAS X ROMA (A)

11:00 HORAS – CORCETTI X BONSUCESSO (B)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – MATTOS CALÇADOS X VALÊNCIA (B)

11:00 HORAS – NAV X BARCELONA (A)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – SÃO BENTO X SÃO SEBASTIÃO (A)

11:00 HORAS – REGISTÂNEA X VARGEANA (A)

FOLGA: PSG (A) SÃO JOSÉ (B)

4ª RODADA – 19/05/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – SÃO JOSÉ X MATTOS CALÇADOS (B)

11:00 HORAS – PSG X LIBERTAS (A)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – BONSUCESSO X VALÊNCIA (B)

11:00 HORAS – SÃO BENTO X CORCETTI (B)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – REGISTÂNEA X NAV (A)

11:00 HORAS – BARCELONA X ROMA (A)

FOLGA: VARGEANA (A) SÃO SEBASTIÃO (B)

5ª RODADA – 26/05/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – MATTOS CALÇADOS X CORCETTI (B)

11:00 HORAS – SÃO JOSÉ X BONSUCESSO (B)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – VARGEANA X ROMA (A)

11:00 HORAS – PSG X BARCELONA (A)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS -LIBERTAS X NAV (A)

11:00 HORAS – SÃO SEBASTIÃO X VALÊNCIA (B)

FOLGA: REGISTÂNEA (A) SÃO BENTO (B)

6ª RODADA – 02/06/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – NAV X VARGEANA (A)

11:00 HORAS – PSG X ROMA (A)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – SÃO JOSÉ X VALÊNCIA (B)

11:00 HORAS – LIBERTAS X REGISTÂNEA (A)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – MATTOS CALÇADOS X SÃO BENTO (B)

11:00 HORAS – CORCETTI X SÃO SEBASTIÃO (B)

FOLGA: BARCELONA (A) BONSUCESSO (B)

7ª RODADA – 09/06/2019

SEMEL –

09:00 HORAS – VALÊNCIA X CORCETTI (B)

11:00 HORAS – REGISTÂNEA X PSG (A)

SETE DE SETEMBRO –

09:00 HORAS – ROMA X NAV (A)

11:00 HORAS – SÃO BENTO X SÃO SOJÉ (B)

NEGO HORÁCIO –

09:00 HORAS – BONSUCESSO X SÃO SEBASTIÃO (B)

11:00 HORAS – BARCELONA X VARGEANA (A)

FOLGA: LIBERTAS (A) MATTOS CALÇADOS (B)

Fonte e foto: Bate Bola Clube / Foto: Divulgação