Amadorzão entra na 5ª Rodada com partidas nos campos da Semel, Sete de Setembro e Nego Horácio

Será realizado neste domingo (16), a 5ª rodada do campeonato Amadorzão de Futebol de Campo de Varginha que nesta edição faz uma homenagem ao goleiro do Futebol Varginhense, Nicola D’ Alessandro. Este ano o Campeonato conta com a participação de 14 equipes, divididas em duas chaves de 7 times. Na primeira fase, todos jogam contra todos em jogo único e dentro da chave.

Confira a tabela de jogos:

Local: Estádio da SEMEL

Horário: 9h – Jogo: MATTOS CALÇADOS x CORCETTI (B)

Horário: 11h – Jogo: SÃO JOSE x BONSUCESSO (B)

Local: Estádio SETE DE SETEMBRO

Horário: 9h – Jogo: VARGEANA x ROMA (A)

Horário 11h – jogo – PSG x BARCELONA (A)

Local: Estádio NEGO HORÁCIO

Horário: 9h – Jogo: LIBERTAS x NAV (B)

horário 11h – Jogo: SÃO SEBASTIÃO x VALÊNCIA (B)

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha