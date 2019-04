Alunos de Educação Física de Muzambinho participam de clínica de Tênis e Cricket na Caldense

Alunos do sétimo período do curso de Bacharel em Educação Física do campus do Instituto Federal de Muzambinho-MG participaram de uma Clínica de Tênis e Cricket nas dependências da Caldense na tarde desta quarta-feira (24). O objetivo foi apresentar as modalidades aos estudantes, que já estiveram no clube em março para observarem o squash.

“Trabalhamos com a disciplina de Esportes Alternativos, onde falamos sobre diversas modalidades. O cricket na Caldense é bastante praticado, mas não região ainda não é muito conhecido. Por isso, trouxemos nossos alunos ao clube para aprenderem um pouco mais sobre esse esporte” – comentou o professor do curso, Fabiano Fernandes da Silva.

A atividade proporcionou uma série de aprendizados aos estudantes. “A clínica foi composta por explicação teórica sobre as modalidades. Em um segundo momento, todos aprenderam os movimentos básicos do jogo e jogaram uma partida” – completou Fabiano.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense