Alunos da Caldense farão Camp de Basquete nos Estados Unidos

Entre os dias 15 e 22 de julho, haverá o International Basketball Camp com o ex-jogador da NBA Keith Van Horn, em Denver, nos Estados Unidos, nas localidades do Colorado Premier Basketball e do Utah Premier Basketball. Serão treinos de basquete, liga 3×3, torneios e muito mais, para jovens de 12 a 17 anos.

Cinco atletas da Caldense viajarão representando o clube pela primeira vez no exterior para marcar presença no evento, com o intuito de adquirir conhecimentos e vivenciar experiências incríveis dentro da modalidade. Artur (16 anos), Lucas (14 anos), Gustavo (15 anos), Manuela (13 anos) e Giovanni (16 anos) irão visitar o Centro Olímpico de Treinamentos dos EUA, ter sessões de treinos com técnicos americanos e fazer amistosos contra equipes locais.

“Como acreditamos muito no basquete ligado com a escola, esperamos que essa visita seja um estímulo para os atletas. Para de repente fazerem uma high school nos Estados Unidos, o que abriria possibilidades como aprender inglês e ter oportunidades com uma faculdade no exterior” – comentou o técnico Júlio César de Freitas.

“Todos que praticam basquete sonham em ir aos Estados Unidos. Será uma realidade muito diferente, uma experiência única e iremos aprender muito lá” – disse Manuela. Já Artur comentou: “Nosso objetivo é aprender novas técnicas no basquete, na terra do melhor basquete do mundo e ter contato com americanos para ajudar a desenvolver nosso inglês”.

Desafio NBA

Neste final de semana, nos dias 15 e 16, na NBA House, no Shopping Eldorado, em São Paulo-SP, haverá ainda a etapa final do 1º Desafio NBA Basketball School. O representante da Caldense, William Cardoso Cândido, que foi selecionado após vencer a seletiva realizada no clube no final de abril, irá integrar o “Team Rômulo”, do narrador da ESPN Brasil Rômulo Mendonça, junto a outros 12 atletas das demais unidades participantes para encarar o “Team Eduardo Agra”, que substituirá Everaldo no desafio final. O evento é organizado pela NBA Basketball School Brasil e reúne representantes de todas as unidades licenciadas do país. As tarefas do desafio serão divulgadas somente no dia do evento.



Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense /Fotos: Matheus Sanaiotte / Caldense