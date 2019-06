Aluno da Caldense participa da etapa final do 1º Desafio NBA Basketball School em São Paulo

No último final de semana, dias 15 e 16, aconteceu na NBA House, no Shopping Eldorado, em São Paulo-SP, a etapa final do 1º Desafio NBA Basketball School. O representante da Caldense, William Cardoso Cândido marcou presença junto à comissão técnica alviverde de basquete.

O evento consistiu em diversas atividades e disputas entre os representantes selecionados das unidades NBA Basketball School Brasil. William foi selecionado após vencer seletiva realizada na sede da Caldense no final de abril e integrou o “Team Rômulo”, do narrador da ESPN Brasil Rômulo Mendonça, que foi representado pelo comentarista Eduardo Agra, junto a outros 12 atletas das demais unidades participantes, para encarar o “Team Everaldo”.

Foram realizadas inúmeras tarefas entre as equipes, treinos técnicos e palestras. O “Team Rômulo” somou mais pontos e ficou com o título. “Foi uma experiência incrível. Pudemos trocar informações e conhecimento com outros profissionais, aprender coisas novas e vivenciar momentos marcantes. A organização foi impecável e estão todos de parabéns pelo desempenho” – comentou o técnico Júlio César de Freitas.



Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: William Lucas / Inovafoto