Alfenas: Chapadão goleia e está na semifinal da Copa Máster

O Acer Chapadão garantiu vaga na semifinal da Copa Alfenas de Futebol Máster ao golear o Unidos da Unifenas por 9 a 0. A partida foi no domingo (17) no Estádio Rachid B. Saliba em partida antecipada da competição, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Jogo de uma só equipe e o placar foi construído com naturalidade e sem muito esforço, tamanha a disparidade das equipes. Deninho, atacante do Chapadão, marcou cinco vezes, tornando-se o artilheiro da competição com oito gols. Sirleizinho, Yvan, Cacá e Michel Douglas completaram o marcador para o time comandado pelo treinador Itamar Borges.

A arbitragem esteve a cargo de Rodrigo Santos, sendo auxiliado por Daniel Santana e José Júlio Marcelo.



Competição volta em janeiro

A definição dos semifinalistas será em janeiro, dia 07, sendo que o Chapadão já garantiu a sua vaga. Vão se defrontar Clube Esportivo Operário e Alfenense Esporte Clube e PS4 e Floricultura. O Hamburgão joga no dia 14 contra o Point do Som/Vip Pneus.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Otávio Borba