Alex Alves e Willian Gaúcho renovam com o Boa Esporte

Zagueiro e volante chegaram ao clube de Varginha no ano passado.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Instagram Boa Esporte

O Boa Esporte continua se movimentando nos bastidores visando a temporada 2021. Após anunciar as renovações de Gabriel Barbosa; Diego Ceará; Dieguinho; Márcio e Yuri Ferraz, a diretoria da equipe de Varginha confirmou, nas últimas horas, às extensões de contratos do zagueiro Alex Alves, de 28 anos e do volante Willian Gaúcho, de 22.

Alex chegou ao Boa em setembro, disputou 10 jogos e marcou um gol. Revelado pelo Paraná Clube, o atleta acumula passagens por Goiás e Coritiba. O zagueiro é o terceiro da posição a permanecer na equipe em 2021.

O jogador se mostrou empolgado e feliz com o projeto da ‘Coruja’ para a temporada. “Estou me sentindo muito empolgado com o projeto para essa temporada de 2021. Creio que estamos montando uma equipe forte, que com muito trabalho e dedicação pode conquistar grandes feitos em 2021” — afirmou o zagueiro.

Já Willian Gaúcho chegou à Coruja em setembro de 2020. À época, Willian foi contratado junto ao Afogados-PE. Com a camiseta boveta, foram quatro jogos disputados e nenhum gol marcado.

Boa Esporte aposta em manutenção do elenco para 2021/Foto: Instagram Boa Esporte

O volante celebrou sua renovação de contrato com a equipe varginhense. “Muito motivado e confiante que nesta temporada teremos grandes êxitos. É importante que façamos uma pré-temporada intensa, pois logo depois já começa o estadual e a Série D”.

Renovação de Mamede e manutenção de parte da comissão técnica

Além das permanências dos jogadores, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de parte da comissão técnica.

Além do Mamede, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Com Ariel no comando boveta foram duas vitórias (as únicas do time na Série C); três empates e três derrotas, conseguindo assim, nove dos 15 pontos somados pela equipe varginhense.

Foco na temporada 2021

Em uma temporada atípica – onde disputará pela primeira vez a Série D – o Boa Esporte poderá ter até quatro competições neste ano. O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 26/02, contra o América, às 16h, no Estádio Independência, além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.