Adaptado ao futebol Francês, Warley Saha aguarda por propostas

Zagueiro Brasileiro, Saha mora na França e diz estar adaptado ao futebol Europeu

Natural de Goiânia-GO, aos 24 anos, Warley da Silva Dias, mais conhecido como Saha. É um jovem atleta, que atua na posição de zagueiro e lateral-direito. O atleta está na 2° temporada no futebol Francês e já jogou por alguns clubes. No Brasil; SUB-18 monte Cristo, SUB-20 do Vila nova. Na Europa; Šk Rapid Hrnčiarovce da Eslováquia, Paris Pouchet da França, Livry Gargan da França.

Warley Saha falou sobre sua chegada a França.

“Minha chegada na França foi de última hora. A Eslováquia por ser um país rigoroso para pessoas de fora da União européia, queriam que eu ficasse lá mais um tempo, mas acabou não dando certo. Estava me ajeitando pra ir pra Sérvia e por problemas com agente não deu. Eu vim para Paris de última hora, conheci um Treinador em meio a campeonatos que comecei a jogar e acabei assinando a primeira vez com o Paris Pouchet, já pra começar disputa a copa da frança”, disse Warley Saha.

Warley Saha destacou sua adaptação rápida ao futebol Francês.

“Cada país tem uma forma diferente de jogar. E eu me adaptei bem rápido com o Futebol Francês (Muito físico, muito contato e Sempre Tático), na França ou seu físico está acima da média, ou você assiste os outros jogar. Creio que para todos os Brasileiros que chegam na Europa ficam impressionado com o físico”, enfatizou.

O zagueiro finalizou falando sobre suas expectativas para o restante​ da temporada, sondagens de clubes e sonho de um dia voltar a atuar por grande​ equipe do futebol Brasileiro.

“No momento aguardo por propostas no Leste Europeu, aqui também na França e mais alguns clubes no Brasil. Isso é um sonho de criança. Desde a base sempre temos a ambição de alcançar grandes equipes, creio que com muito trabalho e foco isso não sera apenas um sonho, mas sim uma Realidade”, finalizou.

Foto: Divulgação